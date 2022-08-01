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Торгово-промислова палата: Єгипет не відмовився від українського зерна – буде новий контракт
11:16 01.08.2022 |
Єгипет укладе з Україною новий контракт на поставку зерна через те, що українська сторона не змогла в березні-квітні цього року виконати договірні зобов'язання внаслідок блокади портів військами рф.
Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі телеканалу Hromadske, передає Укрінформ.
«Медіа поширили інформацію про те, що Єгипет відмовився від українського зерна, але це неправда», - пояснив Непран ситуацію, що склалася.
За словами самих зернотрейдерів, а також посла України в Єгипті Миколи Нагорного, насправді все не так, стверджує експерт.
«Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно», - сказав віцепрезидент ТППУ.
Рішення про розірвання попереднього контракту Непран назвав цивілізованим.
«Дійсно, контракт було укладено. Але українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді не було передбачено пункту про існування форс-мажору. Тому було прийнято цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення - закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде здійснено закупівлю», - підсумував віцепрезидент ТППУ.
Як повідомляв Укрінформ із посиланням на Reuters, Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) скасувало угоди на постачання 240 тис. тонн української пшениці, які були підписані ще до повномасштабного вторгнення рф.
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