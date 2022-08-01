Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Lloyd 's готовий страхувати відвантаження українського зерна на суму до $50 млн за кожне

08:53 01.08.2022 |

Новини АПК

 

Учасники страхового ринку Lloyd's of London планують запропонувати спеціальний пакет для покриття перевезення українського зерна за узгодженими коридорами у Чорному морі. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на заяву синдикату.

Зазначається, що страхова компанія Ascot готова запропонувати страхове покриття на суму до $50 млн для українського зерна, яке перевозитиме кожне судно, в рамках програми, створеної спільно з Lloyd's та Marsh.

"Цей дозволить суднам, які перевозять зерно та інші продовольчі товари з українських портів, мати надійне та доступне покриття для своїх експортних рейсів", - йдеться в пресрелізі Ascot і Marsh.

За словами представника Ascot, будь-які збитки, завдані самим судам - наприклад, від російського ракетного удару або морської міни - повинні покриватися окремим страховим полісом, який також розробляється, зазначає видання.

Читайте також: Десять суден з українським зерном готові до відправлення - Кубраков

Страховики та брокери Lloyd's of London вже застрахували партію суден, які проходитимуть через зерновий коридор, за умови наявності домовленостей щодо супроводу міжнародних військово-морських сил та чіткої стратегії боротьби з морськими мінами, повідомляв Financial Times.

Страхові премії для суден, які вивозитимуть українське зерно, зросли у 200 разів від початку війни до 5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3227  0,49 1,24 40,7267  0,29 0,70
EUR 39,7515  0,34 0,85 41,4318  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,11 0,30 36,9300  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес