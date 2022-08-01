Lloyd 's готовий страхувати відвантаження українського зерна на суму до $50 млн за кожне

Учасники страхового ринку Lloyd's of London планують запропонувати спеціальний пакет для покриття перевезення українського зерна за узгодженими коридорами у Чорному морі. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на заяву синдикату.

Зазначається, що страхова компанія Ascot готова запропонувати страхове покриття на суму до $50 млн для українського зерна, яке перевозитиме кожне судно, в рамках програми, створеної спільно з Lloyd's та Marsh.

"Цей дозволить суднам, які перевозять зерно та інші продовольчі товари з українських портів, мати надійне та доступне покриття для своїх експортних рейсів", - йдеться в пресрелізі Ascot і Marsh.

За словами представника Ascot, будь-які збитки, завдані самим судам - наприклад, від російського ракетного удару або морської міни - повинні покриватися окремим страховим полісом, який також розробляється, зазначає видання.

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Страховики та брокери Lloyd's of London вже застрахували партію суден, які проходитимуть через зерновий коридор, за умови наявності домовленостей щодо супроводу міжнародних військово-морських сил та чіткої стратегії боротьби з морськими мінами, повідомляв Financial Times.

Страхові премії для суден, які вивозитимуть українське зерно, зросли у 200 разів від початку війни до 5%.