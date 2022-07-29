У 2022/23 МР експорт пшениці з України може скоротитися більш ніж на 35%

Згідно з даними, які є в розпорядженні аналітиків ІА «АПК-Інформ», за підсумками 2021/22 МР з України на зовнішній ринок було відвантажено 18,7 млн тонн пшениці, що на 13% перевищує аналогічний показник сезону-2020/21 (16,6 млн тонн).

Ключовими імпортерами української зернової вже кілька сезонів поспіль залишаються Єгипет та Індонезія - за підсумками сезону їх частки в загальному обсязі експорту склали 16% і 14% відповідно (2,9 млн тонн і 2,5 млн тонн у натуральному вираженні). При цьому Єгипет збільшив закупівлі української пшениці відносно сезону-2020/21 на 19%, а Індонезія - на 2%. Третю позиції в рейтингу основних імпортерів пшениці зайняла Туреччина - її імпорт порівняно з попереднім сезоном виріс більш ніж удвічі, з 794,0 тис. тонн до 1,9 млн тонн, а частка в загальному експорті збільшилася з 5% до 10%.

За оцінками аналітиків «ІА «АПК-Інформ», у 2022/23 МР очікуване скорочення валового збору зернової порівняно з попереднім сезоном буде становити 39% - з 86 млн тонн до 52,3 млн тонн. Враховуючи це, а також обмежену пропускну здатність експортної інфраструктури України, експортний потенціал пшениці може скласти близько 12 млн тонн, що на 36% нижче показника 2021/22 МР.