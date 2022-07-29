Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У 2022/23 МР експорт пшениці з України може скоротитися більш ніж на 35%

17:03 29.07.2022 |

Новини АПК

 

Згідно з даними, які є в розпорядженні аналітиків ІА «АПК-Інформ», за підсумками 2021/22 МР з України на зовнішній ринок було відвантажено 18,7 млн тонн пшениці, що на 13% перевищує аналогічний показник сезону-2020/21 (16,6 млн тонн).

Ключовими імпортерами української зернової вже кілька сезонів поспіль залишаються Єгипет та Індонезія - за підсумками сезону їх частки в загальному обсязі експорту склали 16% і 14% відповідно (2,9 млн тонн і 2,5 млн тонн у натуральному вираженні). При цьому Єгипет збільшив закупівлі української пшениці відносно сезону-2020/21 на 19%, а Індонезія - на 2%. Третю позиції в рейтингу основних імпортерів пшениці зайняла Туреччина - її імпорт порівняно з попереднім сезоном виріс більш ніж удвічі, з 794,0 тис. тонн до 1,9 млн тонн, а частка в загальному експорті збільшилася з 5% до 10%.

За оцінками аналітиків «ІА «АПК-Інформ», у 2022/23 МР очікуване скорочення валового збору зернової порівняно з попереднім сезоном буде становити 39% - з 86 млн тонн до 52,3 млн тонн. Враховуючи це, а також обмежену пропускну здатність експортної інфраструктури України, експортний потенціал пшениці може скласти близько 12 млн тонн, що на 36% нижче показника 2021/22 МР.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес