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У 2022/23 МР експорт пшениці з України може скоротитися більш ніж на 35%
17:03 29.07.2022 |
Згідно з даними, які є в розпорядженні аналітиків ІА «АПК-Інформ», за підсумками 2021/22 МР з України на зовнішній ринок було відвантажено 18,7 млн тонн пшениці, що на 13% перевищує аналогічний показник сезону-2020/21 (16,6 млн тонн).
Ключовими імпортерами української зернової вже кілька сезонів поспіль залишаються Єгипет та Індонезія - за підсумками сезону їх частки в загальному обсязі експорту склали 16% і 14% відповідно (2,9 млн тонн і 2,5 млн тонн у натуральному вираженні). При цьому Єгипет збільшив закупівлі української пшениці відносно сезону-2020/21 на 19%, а Індонезія - на 2%. Третю позиції в рейтингу основних імпортерів пшениці зайняла Туреччина - її імпорт порівняно з попереднім сезоном виріс більш ніж удвічі, з 794,0 тис. тонн до 1,9 млн тонн, а частка в загальному експорті збільшилася з 5% до 10%.
За оцінками аналітиків «ІА «АПК-Інформ», у 2022/23 МР очікуване скорочення валового збору зернової порівняно з попереднім сезоном буде становити 39% - з 86 млн тонн до 52,3 млн тонн. Враховуючи це, а також обмежену пропускну здатність експортної інфраструктури України, експортний потенціал пшениці може скласти близько 12 млн тонн, що на 36% нижче показника 2021/22 МР.
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