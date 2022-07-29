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АНАЛІТИКА

Україна планує зібрати цьогоріч до 20 мільйонів тонн урожаю пшениці

16:58 29.07.2022 |

Новини АПК

 

Урожай пшениці у цьому році очікується на рівні 18-20 млн тонн, що в п'ять разів більше від внутрішньої харчової потреби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Урожай пшениці очікується на рівні 18-20 мільйонів тонн, що в п'ять разів більше від потреби. Наше внутрішнє споживання для харчових цілей становить до 4 мільйонів тонн у рік, плюс на сьогодні ще є в запасах якісна пшениця з минулого року", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що обсяги врожаю пшениці, гречки, кукурудзи, ячменю, вівса, жита та інших культур цілком покриють потреби внутрішнього споживання України. За більшістю позицій матимемо експортну пропозицію, оскільки продовольства буде значно більше від потреби.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, цього року було посіяно значно більше гречки, ніж у попередні роки. Тож ми зможемо повністю задовольнити внутрішній ринок - ціна вирівняється. Аналогічна ситуація з житом, вівсом та іншими культурами.

«Із точки зору внутрішньої продовольчої безпеки навіть зменшених посівних площ більш ніж достатньо для забезпечення українців якісними харчами. Із точки зору посівних площ і якості посівів ми не очікуємо дефіциту. За основними групами зернових виробництво буде в рази більше, ніж споживання. Тому значна частина продовольства завдяки розблокуванню чорноморських портів зможе бути експортована», - зазначив Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, перше турецьке судно-зерновоз завантажене українським збіжжям для подальшого експорту в морському торговельному порту «Чорноморськ». Експорт може розпочатися найближчими днями - з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.
 

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