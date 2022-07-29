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FAO оголосить тендер на закупівлю обладнання для зберігання українського зерна
16:42 29.07.2022 |
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) цими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.
Про це заявила представниця FAO Вікторія Михальчук на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Михальчук поінформувала, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на захоплених росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.
«Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна... Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання - рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ», - сказала Михальчук.
Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.
За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивіз зерна та іншого продовольства з портів України.
23 липня ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.
У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновлено. Захід суден у них і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно лідирування.
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