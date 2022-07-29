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АНАЛІТИКА

FAO оголосить тендер на закупівлю обладнання для зберігання українського зерна

16:42 29.07.2022 |

Новини АПК

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) цими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.

Про це заявила представниця FAO Вікторія Михальчук на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Михальчук поінформувала, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на захоплених росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.

«Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна... Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання - рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ», - сказала Михальчук.

Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.

За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивіз зерна та іншого продовольства з портів України.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновлено. Захід суден у них і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно лідирування.
 

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