FAO оголосить тендер на закупівлю обладнання для зберігання українського зерна

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) цими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.

Про це заявила представниця FAO Вікторія Михальчук на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Михальчук поінформувала, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на захоплених росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.

«Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна... Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання - рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ», - сказала Михальчук.

Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.

За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивіз зерна та іншого продовольства з портів України.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновлено. Захід суден у них і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно лідирування.