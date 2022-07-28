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Індія відновить імпорт соняшникової олії з України
14:25 28.07.2022 |
Індія, найбільший у світі імпортер харчової олії, планує у вересні отримати перші партії соняшникової олії з України після п'ятимісячної перерви у звʼязку з блокадою українських портів Росією.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Sunvin Group.
Поставки очікуються обсягом від 50 тисяч тонн до 60 тисяч тонн завдяки розблокуванню трьох чорноморських портів України для експорту сільськогосподарської продукції, сказав Сандіп Баджорія, головний виконавчий директор брокера та трейдера в Мумбаї.
Ймовірно, вантажі будуть завантажені в морських портах Одеса і Чорноморськ, додав він.
"Ми почали отримувати пропозиції щодо серпневих поставок, але все залежатиме від наявності суден", - сказав Баджорія. "В Україні є достатні запаси олійних культур для переробки".
Імпорт соняшникової олії в Індію з України повністю зупинився з квітня, оскільки вторгнення Росії в країну заблокувало основні експортні шляхи через море.
Зазначається, що рішення уряду Індії дозволити безмитний імпорт 2 мільйонів тонн соняшникової олії щорічно в цьому та наступному фінансових роках підвищить попит. Індія закупила 1,89 млн тонн сирої соняшникової олії в році, що закінчився жовтнем, причому Україна постачала майже 74% цих обсягів, а Аргентина і Росія - по 12%.
Так само, як планується відновлення імпорту соняшникової олії з України, Індія також збільшить закупівлі пальмової олії після падіння цін на неї. Імпорт зросте до 800 тисяч тонн у вересні з 750 тисяч тонн у серпні, сказав Баджорія. Це пов'язано з більшим попитом на смажену їжу під час фестивалів і тому, що зараз пальмова олія набагато дешевша, ніж інші види олії, сказав він.
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