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Через війну Єгипет відмовився від угоди щодо українського зерна, — ЗМІ
13:22 28.07.2022 |
Через бойові дії і неможливість вивезти українське зерно, держкомпанія Єгипту вирішила розірвати контракти на постачання 240 тисяч тон українського зерна.
Про це повідомляють джерела Reuters.
Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" та Inerco ("дочка" Kernel). Зазначається, що при цьому в контракті нема пункту про форс-мажор. До цього єгипетське управління надавало українцям відстрочку для того, щоб зерно привезли залізничним або автомобільним транспортом.
Повідомляється, що анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки. Проте вдалося завантажити лише один з п'яти вантажів. Після цього світові ціни на зерно зросли, GASC заплатила у квітні 494,25 доларів за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська.
Нагадаємо, 13 липня у Стамбулі відбулася перша зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН. Було досягнуто угоди щодо безпеки зерноивх маршрутів.
Проте 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морпорту наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, є постраждалі.
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