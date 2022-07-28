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АНАЛІТИКА

Рада підтримала звільнення від ввізного мита товарів для зберігання зернових

22:49 27.07.2022 |

Новини АПК

 

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону "Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур".

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Рада: 7548-1 підтримала в цілому (304 голоси) звільнення від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження», - написав Железняк.

У документі зазначається, що через збройну агресію російської федерації в Україні постала проблема щодо забезпечення належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт морськими шляхами з одночасним виникненням дефіциту місць для зберігання агропродукції. Багато елеваторів знищені, а наявні не були розраховані на такий обсяг зберігання.

Виходом із цієї ситуації, на думку народних депутатів, є використання тимчасових засобів зберігання зернових: мішків та рукавів (мішки та рукава - поліетиленові, в які можна завантажити до 200 тонн зернових та покласти прямо на полі), тимчасових силосів, а також машин (обладнання) що призначені для їх завантаження та розвантаження.

За словами авторів документа, необхідно у стислі строки імпортувати та встановити в Україні близько 80 тис. рукавів, щонайменше 80 комплектів машин (обладнання) для їх завантаження та тимчасових силосів. Та цьому заважає їх дефіцит та високі ціни - зараз один рукав для зберігання 180 (200) тонн зерна коштує близько 1000 доларів США, в той час, як аграрії страждають від занизьких закупівельних цін на сільгосппродукцію.

Як повідомлялось, українські аграрії у 2022 році планують зібрати від 50 млн тонн зернових.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала проєкт на суму 17 млн доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти очікуваний у липні-серпні урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.
 

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