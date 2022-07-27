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У Стамбулі відкрили координаційний центр для експорту зерна з України
16:31 27.07.2022 |
У Стамбулі у середу, 27 липня, відкрили Спільний координаційний центр (СКЦ), який створено для реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України, повідомляє AFP. У ньому працюватимуть цивільні та військові фахівці з Росії та України, а також представники Туреччини та ООН.
Завданням працівників центру стане спостереження за безпечним проходженням українських суден-зерновозів у Чорне море та з нього. "Співробітники центру знають, що на них дивиться весь світ", - сказав у вітальному слові на церемонії відкриття міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Експорт зерна почнеться вже цього тижня
Україна готується почати експорт зерна, супутніх продуктів харчування та добрив з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на цьому тижні. Про це заявив у понеділок, 25 липня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Також про це заявляв і представник уряду Туреччини.
У Чорному морі відновлено роботу українських портів
Завдяки підписанню угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний, повідомили у середу Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) у Facebook. "Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - сказано у заяві.
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