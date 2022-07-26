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АНАЛІТИКА

Договір по зерну: ООН очікує відправлення першого судна найближчими днями

 

Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної минулого тижня угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями.

Про це заявив у понеділок заступник прессекретаря ООН Фархан Хак, передає Укрінформ із посиланням на Центр новин ООН.

«Перше судно може «почати рух» найближчими днями, а поки що Спільний координаційний центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок. Протокол буде опубліковано найближчим часом», - зазначив заступник речника ООН.

Координаційний центр розміщено у стамбульському Центрі військових ігор та культури імені Ататюрка. Найближчим часом, як зазначив Хак, буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює у Центрі.

Щодо інспектування українських суден, то це питання обговорюється. Наразі в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання чотиристоронньої угоди між Україною, Туреччиною, ООН та росією. Документ передбачає вивезення зерна та продовольства з портів України.
 

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