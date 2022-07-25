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АНАЛІТИКА

США працюють над «планом Б» для експорту українського зерна після обстрілу Одеси

15:28 25.07.2022 |

Новини АПК

 

Сполучені Штати працюють з Україною над "планом Б" щодо вивезення експорту зерна з країни після нападу Росії на Одесу.

Про це розповіла CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда".

"План Б" включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, аби експорт міг швидше рухатися", - сказала Пауер.

"Ми дотримуємося плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ви не можете довіряти всьому, що говорить Владімір Путін", - додала вона.

Пауер висловила сподівання, що "зернова угода" збережеться, незважаючи на крок Росії "негайно відвернутися" від неї, розбомбивши порт. Забезпечення поставок зерна допоможе знизити ціни, додала Пауер.

У п'ятницю у Стамбулі було підписано "угоду" про експорт українського зерна через Чорне море після місяців напружених переговорів за посередництва Туреччини та ООН.

Однак вже наступного дня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, де на складах зберігаються запаси зерна.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.
Ключові теги: США
 

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