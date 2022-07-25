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Кількість угод із сільгоспземлею в Україні за минулий тиждень зросла на 13%
13:07 25.07.2022 |
В Україні за період 18-25 липня зареєстровано 1,35 тис. земельних транзакцій, предметом яких стали 2,18 тис. га земель сільгосппризначення, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у понеділок.
Загалом за період з 1 липня 2021 року до 25 липня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, проведено 109,99 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 260,42 тис. га.
За даними відомства, за тиждень 18-25 липня інтенсивність угод із землею с/г призначення зросла на 12,6% порівняно з періодом 11-18 липня - у середньому до 192 угод із 168 угод щодня. Середня площа ділянок, що продаються за день, зросла на порівняні 12,4%, до 0,31 тис. га з 0,27 тис. га.
Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.
За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,29 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 22,47 тис. га, Херсонська - 21,03 тис. га, Кіровоградська - 20,49 тис. га, Полтавська - 20,36 тис. га та Вінницька - 14,5 тис. га області.
Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках урядової земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.
Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.
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