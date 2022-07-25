У Мінінфраструктури розповіли, як відбуватиметься експорт зерна з трьох портів Одещини

Для експорту українського зерна здійснюється підготовка портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний», рух суден до них відбуватиметься шляхом формування каравану.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство інфраструктури України повідомляє в Телеграмі.

"У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року Ініціативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, здійснюється відповідна підготовка портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до відновлення роботи. Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування", - ідеться в повідомленні.

З метою складання планів формування караванів заявки на включення суден просять відправляти на електронну пошту [email protected]

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії 22 липня була підписана угода, згідно з якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з українських портів.

Підписані дві дзеркальні угоди в тристоронньому форматі. Підпис від України поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від ООН - генеральний секретар Антоніу Гутерріш, від Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар.

Наступного дня після підписання угоди російські загарбники атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Кубраков заявив, що попри обстріл Одеського порту Україна готується до запуску експорту зерна.