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В ООН розкрили умови «зернової угоди»: попередньо діє 120 днів, Україна не розміновуватиме порти
21:47 22.07.2022 |
Угода про розблокування експорту українського зерна, підписана у п'ятницю у Стамбулі, попередньо діятиме 120 днів і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це журналістам повідомив високопосадовець ООН.
За його словами, Організація очікує, що після 120 днів термін дії угоди буде продовжено, якщо до того часу не завершаться бойові дії. Після підписання негайно створюються інспекційні групи та спільний координаційний центр (СКЦ), до якого входитимуть представники ООН і, ймовірно, військові з України, Туреччини та Росії.
Українські порти потребують близько 10 днів на підготовку до експорту зерна, тож на захід і вихід суден знадобиться кілька тижнів. А проте, в ООН очікують "дуже швидких темпів виконання" домовленостей.
Угода забезпечує безпечний прохід до трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Южний" - і вихід із них за умови "де-факто припинення вогню" для кораблів і об'єктів їхнього обслуговування.
Хоча Україна замінувала прилеглі води в межах військової оборони, подальшої потреби в розмінуванні немає, додав представник ООН. Натомість кораблі будуть рухатись погодженими безпечними маршрутами без військового супроводу.
Далі під контролем СКЦ кораблі прямують Чорним морем до турецької протоки Босфор і на світові ринки. СКЦ має контролювати, щоб судна не займалися забороненою діяльністю, і вирішувати подібні випадки.
Окремо ООН передбачила страхування суден, які запливатимуть до Чорного моря, і витратила два місяці на переговори зі страховими компаніями. Крім того, Міжнародна морська організація заохочує приватний сектор взяти участь в угоді, а Захід роз'яснив, що компанії не будуть підпадати під санкції, накладені на Росію.
Як повідомлялося раніше, Україна та Росія не підписували один документ - йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.
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