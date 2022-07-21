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Українські аграрії отримали 28 терміналів Starlink
22:39 20.07.2022 |
Агентство США з міжнародного розвитку передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.
Про це USAID повідомило у Твітері, передає Укрінформ.
«USAID надало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. Це їм допоможе під час розв'язаної росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну більше 6 750 одиниць комунікаційного обладнання", - зазначили в агентстві.
Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку виділило ще 100 млн доларів для підтримки українських аграріїв.
Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
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