Українські аграрії отримали 28 терміналів Starlink

Агентство США з міжнародного розвитку передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Про це USAID повідомило у Твітері, передає Укрінформ.

«USAID надало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. Це їм допоможе під час розв'язаної росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну більше 6 750 одиниць комунікаційного обладнання", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку виділило ще 100 млн доларів для підтримки українських аграріїв.

Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.