Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії отримали 28 терміналів Starlink

22:39 20.07.2022 |

Новини АПК

 

Агентство США з міжнародного розвитку передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Про це USAID повідомило у Твітері, передає Укрінформ.

«USAID надало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. Це їм допоможе під час розв'язаної росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну більше 6 750 одиниць комунікаційного обладнання", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку виділило ще 100 млн доларів для підтримки українських аграріїв.

Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес