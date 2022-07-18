Кількість угод із сільгоспземлею в Україні за минулий тиждень відновилася до показників червня

В Україні за період 12-18 липня зареєстровано 1,18 тис. земельних транзакцій, предметом яких стали 1,94 тис. га земель сільгосппризначення, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у понеділок.

Загалом за період з 1 липня 2021 року до 18 липня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, проведено 108,64 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 258,24 тис. га.

Згідно з даними відомства, за тиждень 12-18 липня інтенсивність угод із землею с/г призначення зросла у 2,7 раза порівняно з періодом 3-11 липня - у середньому до 168 угод із 63 угод щодня. При цьому середня площа ділянок, що продаються за день, зросла не так значно - на 12,5%, до 0,27 тис. га з 0,24 тис. га.

Таким чином, минулого тижня показники ринку землі вийшли на порівняний із серединою-кінцем червня рівень, коли за тиждень 20-26 червня було зареєстровано 1,01 тис. земельних транзакцій щодо продажу 1,66 тис. га земель сільгосппризначення.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,26 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 22,28 тис. га, Херсонська - 21,03 тис. га, Кіровоградська - 20,21 тис. га, Полтавська - 20,01 тис. га та Вінницька - 14,32 тис. га області.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках земельної реформи, що проводиться урядом, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право придбати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.