Иран не будет покупать у РФ краденое украинское зерно – глава МИД в разговоре с Кулебой

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в ходе телефонного разговора в пятницу заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что иранская сторона воздержится от закупок у РФ зерна, похищенного на оккупированных территориях Украины.

"В нашем телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - написал Кулеба в Твиттер.