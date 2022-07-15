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Иран не будет покупать у РФ краденое украинское зерно – глава МИД в разговоре с Кулебой
22:50 15.07.2022 |
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в ходе телефонного разговора в пятницу заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что иранская сторона воздержится от закупок у РФ зерна, похищенного на оккупированных территориях Украины.
"В нашем телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - написал Кулеба в Твиттер.
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