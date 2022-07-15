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Урожай пшеницы в 2022г ожидается на уровне 18-19 млн тонн - министр агрополитики
16:05 15.07.2022 |
Урожай пшеницы в 2022 составит 18-19 млн тонн, что превысит прогнозные показатели при ее посеве, в целом по урожайности всех сельхозкультур можно делать осторожно-оптимистичный прогноз, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
"Новый урожай достаточный, хотя он значительно меньше прошлогоднего, но больше, чем прогнозировалось при посеве. Достаточно много пшеницы - у нас прогноз по ней 18-19 млн тонн, притом что много еще не вывезено, а мы потребляем в год в 3-4 раза меньше, чем сейчас собираем. Собираем нормально, с небольшим опозданием, но это вызвано погодой", - рассказал он в ходе UA-телемарафона.
По словам министра, по всем засеянным в стране сельхозкультурам ожидается неплохая урожайность. При этом Сольский уточнил, что хотя на данный момент нет факторов, которые бы на нее негативно влияли, однако нельзя исключить их появления в будущем, до самого момента уборки урожая.
Как сообщалось, Минсельхоз США (USDA) в июльском отчете прогнозирует урожай украинской пшеницы в 2022/2023 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 19,5 млн тонн, ее экспорт - 10 млн тонн, внутренне потребление внутри страны - 10,2 млн тонн. Урожай кукурузы оценен в 25 млн тонн, экспорт - 9 млн тонн, внутреннее потребление - 10,7 млн тонн.
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