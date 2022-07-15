Экспорт зерновых отстает от прошлогоднего графика на 40%

Экспорт зерновых с начала 2022-2023 маркетингового года (июль 2022 года - июнь 2023 года) по состоянию на 13 июля составил 556 тысяч тонн против 926 тысяч тонн на соответствующую дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает издание Порты Украины.

Экспорт основных зерновых уменьшился, в частности:

* кукурузы - на 17,4%, до 403 тыс. тонн;

* пшеницы - в 2,2 раза, до 113 тыс. тонн;

* ячменя - в 4,9 раза, до 37 тыс. тонн.

Кроме того, муки экспортировано 1,3 тыс. тонн против 5,9 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной - 1 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн.

В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

Валютная выручка от экспорта продукции украинского агропромышленного комплекса с марта по май, за три месяца полномасштабной войны с РФ, примерно равна стоимости экспорта за один довоенный месяц.