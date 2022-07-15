Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Экспорт зерновых отстает от прошлогоднего графика на 40%
14:22 15.07.2022 |
Экспорт зерновых с начала 2022-2023 маркетингового года (июль 2022 года - июнь 2023 года) по состоянию на 13 июля составил 556 тысяч тонн против 926 тысяч тонн на соответствующую дату прошлого МГ.
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает издание Порты Украины.
Экспорт основных зерновых уменьшился, в частности:
* кукурузы - на 17,4%, до 403 тыс. тонн;
* пшеницы - в 2,2 раза, до 113 тыс. тонн;
* ячменя - в 4,9 раза, до 37 тыс. тонн.
Кроме того, муки экспортировано 1,3 тыс. тонн против 5,9 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной - 1 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн.
В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.
Валютная выручка от экспорта продукции украинского агропромышленного комплекса с марта по май, за три месяца полномасштабной войны с РФ, примерно равна стоимости экспорта за один довоенный месяц.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2022г сократился на 9,3% – Госстат
|Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен
|Урожай пшеницы в 2022г ожидается на уровне 18-19 млн тонн - министр агрополитики
|Цены на нефть могут показать максимальное с июня недельное падение
|Экспорт зерновых отстает от прошлогоднего графика на 40%
|Средняя вакантность на офисном рынке Киева в июне возросла до 17,7% – CBRE
Бізнес
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд