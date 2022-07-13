Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Индекс продовольственных цен ФАО снижается третий месяц подряд

22:13 13.07.2022 |

Новини АПК

 

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) снижается третий месяц подряд, однако его показатель по-прежнему остается близким к рекордному уровню, зафиксированному в марте 2022 года.

Об этом говорится в сообщении ФАО, передают Українськi Новини.

"Показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил незначительное снижение, наблюдаемое третий месяц подряд. В июне 2022 года индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 154,2 пункта, что на 2,3% меньше, чем в мае. Однако показатель индекса, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 23,1% выше, чем в июне 2021 года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, произошедшее в июне снижение объясняется отрицательной динамикой мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар, при этом молочная продукция и мясо подорожали.

"Индекс цен ФАО на зерновые в июне составил 166,3 пункта, что на 4,1% меньше, чем в мае, но на 27,6% выше показателя июня 2021 года. Мировые цены на пшеницу в июне упали на 5,7%, но остались на 48,5% выше показателя прошлого года. Снижение показателя в июне было обусловлено сезонным увеличением объемов доступного зерна нового урожая в Северном полушарии, благоприятными условиями для выращивания пшеницы, сложившимися в ряде крупнейших стран-производителей и ростом производства в России. Мировые цены на фуражное зерно также упали на 4,1%, но все еще были на 18,4% выше показателя прошлого года. Мировые цены на кукурузу снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сезонного увеличения объемов доступного зерна в Аргентине и Бразилии и благоприятных условий для выращивания этой культуры в США", - говорится в сообщении.

Индекс цен ФАО на растительное масло в июне составил 211,8 пункта, что на 7,6% меньше показателя мая.

Мировые цены на пальмовое масло снизились из-за сезонного увеличения производства в основных странах-производителях и прогнозируемого наращивания поставок из Индонезии.

В то же время мировые цены на подсолнечное и соевое масла снизились из-за сокращения спроса со стороны мировых импортеров на фоне увеличения расходов.

Индекс цен ФАО на сахар в среднем составил 117,3 пункта в июне, что на 2,6% меньше, чем в мае.

Согласно сообщению, снижение продолжается второй месяц под влиянием положительных прогнозов по запасам сахара в мире, в результате чего этот индекс достиг самого низкого уровня с февраля, при этом глобальное замедление экономического роста также сказалось на спросе и ценах на сахар на мировых рынках.

"Несмотря на то, что в июне индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижаться третий месяц подряд, его показатель по-прежнему остается близким к рекордному уровню, зафиксированному в марте этого года. Факторы, первоначально приведшие к росту мировых цен, не потеряли своей актуальности. Речь идет прежде всего о высоком мировом спросе, неблагоприятных погодных условиях в ряде ведущих стран, высоких производственных и транспортных расходах и связанных с пандемией COVID-19 сбоях в цепочках поставки, что усугубляется неопределенностью, вызванной войной в Украине", - отмечает главный экономист ФАО Максим Тореро Каллен.

В июне Индекс цен ФАО на мясо достиг рекордного уровня - 124,7 пункта, что на 1,7% выше майского показателя и на 12,7% выше уровня июня 2021 года.

При этом выросли мировые цены на мясо всех видов, но больше всего, до рекордного уровня, подорожало мясо птицы, поскольку предложение на мировом рынке также ограничено в результате войны в Украине и вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии.

"В июне индекс цен ФАО на молочную продукцию составил 149,8 пункта, что на 4,1% выше майского показателя и на 24,9% выше уровня июня 2021 года. В июне подорожали все виды молочной продукции. Больше всего выросли цены на сыр, что главным образом стало следствием резкого повышения спроса со стороны импортеров на спотовые поставки на фоне опасений столкнуться с дефицитом сыра до конца года. Мировые цены на сухое молоко выросли под влиянием активного импортного спроса и ограниченного по-прежнему предложения", - говорится в сообщении.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес