Индекс продовольственных цен ФАО снижается третий месяц подряд

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) снижается третий месяц подряд, однако его показатель по-прежнему остается близким к рекордному уровню, зафиксированному в марте 2022 года.

Об этом говорится в сообщении ФАО, передают Українськi Новини.

"Показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил незначительное снижение, наблюдаемое третий месяц подряд. В июне 2022 года индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 154,2 пункта, что на 2,3% меньше, чем в мае. Однако показатель индекса, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 23,1% выше, чем в июне 2021 года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, произошедшее в июне снижение объясняется отрицательной динамикой мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар, при этом молочная продукция и мясо подорожали.

"Индекс цен ФАО на зерновые в июне составил 166,3 пункта, что на 4,1% меньше, чем в мае, но на 27,6% выше показателя июня 2021 года. Мировые цены на пшеницу в июне упали на 5,7%, но остались на 48,5% выше показателя прошлого года. Снижение показателя в июне было обусловлено сезонным увеличением объемов доступного зерна нового урожая в Северном полушарии, благоприятными условиями для выращивания пшеницы, сложившимися в ряде крупнейших стран-производителей и ростом производства в России. Мировые цены на фуражное зерно также упали на 4,1%, но все еще были на 18,4% выше показателя прошлого года. Мировые цены на кукурузу снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сезонного увеличения объемов доступного зерна в Аргентине и Бразилии и благоприятных условий для выращивания этой культуры в США", - говорится в сообщении.

Индекс цен ФАО на растительное масло в июне составил 211,8 пункта, что на 7,6% меньше показателя мая.

Мировые цены на пальмовое масло снизились из-за сезонного увеличения производства в основных странах-производителях и прогнозируемого наращивания поставок из Индонезии.

В то же время мировые цены на подсолнечное и соевое масла снизились из-за сокращения спроса со стороны мировых импортеров на фоне увеличения расходов.

Индекс цен ФАО на сахар в среднем составил 117,3 пункта в июне, что на 2,6% меньше, чем в мае.

Согласно сообщению, снижение продолжается второй месяц под влиянием положительных прогнозов по запасам сахара в мире, в результате чего этот индекс достиг самого низкого уровня с февраля, при этом глобальное замедление экономического роста также сказалось на спросе и ценах на сахар на мировых рынках.

"Несмотря на то, что в июне индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижаться третий месяц подряд, его показатель по-прежнему остается близким к рекордному уровню, зафиксированному в марте этого года. Факторы, первоначально приведшие к росту мировых цен, не потеряли своей актуальности. Речь идет прежде всего о высоком мировом спросе, неблагоприятных погодных условиях в ряде ведущих стран, высоких производственных и транспортных расходах и связанных с пандемией COVID-19 сбоях в цепочках поставки, что усугубляется неопределенностью, вызванной войной в Украине", - отмечает главный экономист ФАО Максим Тореро Каллен.

В июне Индекс цен ФАО на мясо достиг рекордного уровня - 124,7 пункта, что на 1,7% выше майского показателя и на 12,7% выше уровня июня 2021 года.

При этом выросли мировые цены на мясо всех видов, но больше всего, до рекордного уровня, подорожало мясо птицы, поскольку предложение на мировом рынке также ограничено в результате войны в Украине и вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии.

"В июне индекс цен ФАО на молочную продукцию составил 149,8 пункта, что на 4,1% выше майского показателя и на 24,9% выше уровня июня 2021 года. В июне подорожали все виды молочной продукции. Больше всего выросли цены на сыр, что главным образом стало следствием резкого повышения спроса со стороны импортеров на спотовые поставки на фоне опасений столкнуться с дефицитом сыра до конца года. Мировые цены на сухое молоко выросли под влиянием активного импортного спроса и ограниченного по-прежнему предложения", - говорится в сообщении.