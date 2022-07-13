Минсельхоз США в июле уменьшил на 2 млн тонн оценку урожая пшеницы в Украине в 2022/2023 МГ

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июльском отчете сократило по сравнению с июньским прогноз урожая украинской пшеницы в 2022/2023 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2 млн тонн - до 19,5 млн тонн, при этом оценка ее экспорта сохранена на уровне 10 млн тонн.

"Производство в Украине снижено на 2 млн тонн – до 19,5 млн за счет сокращения посевных площадей, как указано в предоставленной правительством страны статистике", - указывается в отчете Минсельхоза США, обнародованном во вторник.

Согласно документу, на 1 млн тонн снижена оценка внутреннего потребления пшеницы в Украине – с 11,2 млн тонн до 10,2 млн тонн, в том числе для корма – с 6 до 5 млн тонн, следует из июльского отчета USDA.

Помимо того с 6,01 млн тонн до 5,24 млн тонн сокращен прогноз переходящих остатков на конец текущего маркетингового года по сравнению с 5,84 млн тонн на его начало.

Минсельхоз США в новом прогнозе сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2022/2023 МГ на уровне 9 млн тонн, а ее урожая – 25 млн тонн. При этом прогноз ее внутреннего потребления в Украине также оставлен на прежнем уровне в 10,7 млн тонн.

Согласно отчету, в целом прогноз урожай фуражного зерна в Украине на 2022/23 МГ сохранен уровне 31,76 млн тонн, а его экспорта – 10,83 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего МГ, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом агропродукции из-за блокады украинских морпортов.

В целом в 2021/2022 МГ страна поставила на внешние рынки 18,74 млн тонн пшеницы (на 12,6% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурузы (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (+35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (-44,1%).

Урожай пщеницы в минувшем году составил 33 млн тонн, фуражного зерна – 53,5 млн тонн, в том числе кукурузы – 42,13 млн тонн.