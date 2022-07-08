Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмин упростил регистрацию пестицидов и агрохимикатов
16:23 08.07.2022 |
Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, упростив оформление разрешительных документов на период военного времени.
Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, решение принято в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения".
"Мы одобрили решение, способствующее ведению агробизнеса в условиях войны. Проще говоря, на время военного положения и на 90 дней после его отмены бизнеса во время регистрации пестицидов и агрохимикатов не нужно обращаться в Госпродпотребслужбу за выводом о проведении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Это значительно сократит время получения админуслуги", - объяснил глава министерства Руслан Стрелец.
Согласно установленному порядку, чтобы получить возможность продавать и использовать пестициды и агрохимикаты, весь пакет документов подавали в Минокружение, а затем в Госпродпотребслужбу для получения заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы. Теперь для регистрации пестицидов и агрохимикатов упразднена необходимость получения заключения о проведении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения" 12 мая.
Среди прочего, законом отменена до конца военного состояния и на 90 дней после его завершения государственная регистрация ввозимых в Украину агрохимикатов, среди которых некоторые виды азотных удобрений, нитраты аммония, аммиак в водном растворе, тиосульфаты, фосфаты калия, кальция и алюминия, бораты , хелат других минеральных удобрений.
Помимо упрощенного ввоза таких видов удобрений законопроектом предлагается отмена государственной регистрации при их производстве, реализации, применении и рекламе.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении BIM-технологий в строительстве
|Порошенко требует отменить налоги, которые тяготят волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых
|Рада исключила подачу исков, оспаривающих приказы командиров, отданных в боевой обстановке
|Рада отменила на время войны ограничения на подарки для чиновников и депутатов в случае использования их на нужны ВСУ или гумпомощь
|Рада перенесла срок перехода на измерение газа в энергетических единицах на 1 мая после отмены военного положения
|Рада приняла за основу законопроект с евроинтеграционными изменениями контроля обеспечения безопасности авиации
Бізнес
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях