Кабмин упростил регистрацию пестицидов и агрохимикатов

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, упростив оформление разрешительных документов на период военного времени.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, решение принято в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения".

"Мы одобрили решение, способствующее ведению агробизнеса в условиях войны. Проще говоря, на время военного положения и на 90 дней после его отмены бизнеса во время регистрации пестицидов и агрохимикатов не нужно обращаться в Госпродпотребслужбу за выводом о проведении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Это значительно сократит время получения админуслуги", - объяснил глава министерства Руслан Стрелец.

Согласно установленному порядку, чтобы получить возможность продавать и использовать пестициды и агрохимикаты, весь пакет документов подавали в Минокружение, а затем в Госпродпотребслужбу для получения заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы. Теперь для регистрации пестицидов и агрохимикатов упразднена необходимость получения заключения о проведении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения" 12 мая.

Среди прочего, законом отменена до конца военного состояния и на 90 дней после его завершения государственная регистрация ввозимых в Украину агрохимикатов, среди которых некоторые виды азотных удобрений, нитраты аммония, аммиак в водном растворе, тиосульфаты, фосфаты калия, кальция и алюминия, бораты , хелат других минеральных удобрений.

Помимо упрощенного ввоза таких видов удобрений законопроектом предлагается отмена государственной регистрации при их производстве, реализации, применении и рекламе.