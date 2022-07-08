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АНАЛІТИКА

Украина запретила экспорт азотных удобрений

20:38 07.07.2022 |

Новини АПК

 

Квота на экспорт удобрений минеральных или химических, азотных (код по УКТВЭД 3102) снижена с 210 тыс. тонн в квартал до нуля, то есть фактически вновь введен запрет на вывоз из страны этих товаров.

Соответствующее постановление Кабинета министров №759 от 1 июля обнародовано на его сайте в четверг.

Ранее, сразу после заседания правительства 1 июля, его представитель в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что азотные минеральные удобрения исключены вместе с овсом из перечня товаров, экспорт которых подлежит квотированию, и включены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Однако опубликованное постановление в отношении овса эту информацию подтвердило, а в отношении минеральных удобрений опровергло и фактически ужесточило экспорт, а не либерализовало его.

Как сообщалось, азотные удобрения в начале марта были запрещены к вывозу, однако в конце марта правительство разрешило их экспорт в пределах квоты на квартал 210 тыс. тонн, или 70 тыс. тонн в месяц.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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