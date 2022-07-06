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АНАЛІТИКА

ООН запустила проект поддержки украинских аграриев

19:40 06.07.2022 |

Новини АПК

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект поддержки украинских аграриев на сумму 17 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"С целью преодоления последствий войны в Украине для мирового сельскохозяйственного сектора, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начала новый проект на сумму 17 миллионов долларов, чтобы помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проект финансируется Японией и осуществляется совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Он нацелен на восстановление мощностей для хранения зерна и функциональности цепочек поставки от уборки урожая к экспорту, а также сохранение производственного потенциала украинских фермеров для обеспечения непрерывности производства в будущем.

В Минагрополитики отмечают, что Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн своего урожая зерновых.

По данным министерства, из-за блокирования черноморских портов в стране все еще находится 18 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых и масличных культур, ожидающих отправки на экспорт. При этом альтернативные железнодорожные и речные маршруты не могут компенсировать потерю экспорта через морские пути и решить проблему узких мест в новых возможных цепочках поставки, которые еще предстоит устранить.

Проект будет оказывать техническую поддержку правительству для создания альтернативных маршрутов экспорта зерна и будет способствовать быстрому наращиванию технического потенциала лаборатории в Измаиле, которая позволит фермерам соблюдать международные стандарты, в частности, осуществлять проверку качества животной и пищевой продукции на безопасность и сертификацию.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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