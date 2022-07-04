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Экспорт зерна: более 20 компаний планируют или уже строят перевалки в зонах новых маршрутов
12:20 04.07.2022 |
Министерство аграрной политики и продовольствия активно работает над решением вопроса разблокирования экспорта зерновых культур. Уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалок в зонах, где проходят новые логистические маршруты.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Мы активно работаем над увеличением логистики через западные границы. За этот месяц ожидаем около двух миллионов тонн экспорта зерна, которое уже перешло по новым логистическим маршрутам: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. И есть потенциал к увеличению. Более 20 компаний планируют или начали строить перевалки в этих зонах», - отметил он.
Сольский уточнил, что в настоящее время министерство проводит переговоры с ЕС и в конце июля будет отдельная встреча с широким кругом участников на уровне министров - аграрных, транспортных соответствующих стран, чтобы увеличивать европейскую инфраструктуру, в частности, за недостающими вагонами и траками.
Министр добавил, что работа также сконцентрирована над решением вопросов хранения и вывоза украинского урожая.
«Аграрии, которые собирают и собирать урожай ближе к линии фронта, будут пытаться вывезти его на хранение ближе к центру и западу страны. Поэтому особенно в этих местах потребуется дополнительное хранение. Над этим активно работал бизнес, чтобы ввезти на эти территории мобильное одноразовое хранение», - резюмировал Сольский.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В результате боевых действий в украинских портах оказались заблокированы более 20 миллионов тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она позволила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.
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