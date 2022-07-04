В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация

За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн ​​тонн продукции АПК, это на 30% больше, чем в мае.

Об этом сообщает Украинский клуб агробизнеса.

Структура экспорта в июне выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 1,4 млн т (кукуруза - 86%, пшеница - 10%, ячмень - 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;

масличных культур - 642,5 тыс. т (семена подсолнечника - 84%, сои - 14%, рапса - 2%). Прирост: +52%.

растительные масла - 298,5 тыс. т (подсолнечное масло - 94%, соевое - 6%). Прирост: +45%.

Там отметили, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника.

"Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не являлись экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украину, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась и начал расти именно экспорт семян", - заявили в ассоциации.

Также существенно изменилась география экспорта, если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.