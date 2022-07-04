Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация

12:14 04.07.2022 |

Новини АПК

 

За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн ​​тонн продукции АПК, это на 30% больше, чем в мае.

Об этом сообщает Украинский клуб агробизнеса.

Структура экспорта в июне выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 1,4 млн т (кукуруза - 86%, пшеница - 10%, ячмень - 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;
масличных культур - 642,5 тыс. т (семена подсолнечника - 84%, сои - 14%, рапса - 2%). Прирост: +52%.
растительные масла - 298,5 тыс. т (подсолнечное масло - 94%, соевое - 6%). Прирост: +45%.

Там отметили, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника.

"Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не являлись экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украину, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась и начал расти именно экспорт семян", - заявили в ассоциации.

Также существенно изменилась география экспорта, если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес