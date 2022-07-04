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Количество сделок с сельхозземлей в Украине за неделю выросло на 70% - Минагрополитики
11:47 04.07.2022 |
В Украине за неделю 26 июня - 3 июля зарегистрировано 1,72 тыс. земельных транзакций, предметом которых стали 1,89 тыс. га земель сельхозназначения, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в понедельник.
В целом за период с 1 июля 2021 года по 3 июля 2022 года, в течение которого в стране функционирует рынок земель сельхозназначения, проведено 106,89 тыс. транзакций на земучастки общей площадью 254,13 тыс. га.
Таким образом, за неделю 26 июня - 3 июля интенсивность сделок с землей с/х назначения выросла на 70,1% по сравнению с предшествующей ей неделей 20-26 июня - в среднем до 245 сделок со 144 сделок ежедневно. При этом средняя площадь продаваемых за день участков выросла на 12,5% - до 0,27 тыс. га с 0,24 тыс. га.
Это все еще существенно ниже показателей до российского вторжения: согласно последним "довоенным" данным Минагрополитики, за период 11-18 февраля в Украине ежедневно заключалась в среднем 621 сделка с землей общей площадью 1,65 тыс. га.
По суммарной площади проданных земельных участков с/х назначения лидирует Харьковская область с показателем 37,16 тыс. га. За ней идут Днепропетровская - 21,96 тыс. га, Херсонская - 21,03 тыс. га, Кировоградская - 19,84 тыс. га, Полтавская - 19,59 тыс. га и Винницкая - 13,82 тыс. га области.
Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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