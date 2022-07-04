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В Турции задержали российское судно с зерном из оккупированного Бердянска - посол
10:41 04.07.2022 |
Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, пишет "Европейская правда".
"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.
Посол добавил, что запрос Генеральной прокуратуры передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных.
"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - сказал Боднар.
Напомним, 1 июля в турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска.
Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами.
Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит под флагом РФ.
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