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АНАЛІТИКА

Дефицит соли в Украине был временным, украинский продукт уже заменен импортным

22:43 30.06.2022 |

Новини АПК

 

Ажиотаж, который наблюдался вокруг дефицита поваренной соли в начале июня, в целом пошел на спад, на сегодня рынок не испытывает острого дефицита данного продукта, считают в аналитическом центре «Клуб экспертов».

В новом видео, вышедшем на одноименном YouTube-канале, бала проанализирована текущая ситуация с доступностью различных видов соли, а также рассмотрены ее польза и вред с точки зрения здорового питания.

По словам кандидата биологических наук Святослава Морозова, в Украине на сегодня есть несколько разведанных месторождений каменной соли, в частности в районе Калуша Ивано-Франковской области, а также Солотвино Закарпатской области, которые позволят заместить временно остановленные из-за войны производственные мощности в районе Бахмута.

Основатель «Клуба экспертов», кандидат экономических наук Максим Уракин подчеркнул, что на сегодня соль производится в мире более чем 110 странами, среди которых лидерами являются Китай, Индия и США.

«Украина занимала достойное место на мировом рынке соли. В частности, «Артемсоль» обеспечивала экспорт в более чем 50 стран мира», - отметил эксперт.

По его словам, основными импортерами украинской соли являлись Польша, Венгрия, Молдова и ряд других стран.
Напомним, что в апреле 2022 года предприятие «Артемсоль», расположенное в Соледаре Донецкой области остановило свою работу в связи с боевыми действиями с целью обеспечения безопасности сотрудников.

Более подробно смотрите в видео на канале «Клуб экспертов»:

Подписаться на канал можно по ссылке:
https://www.youtube.com/c/Клубэкспертов
 

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