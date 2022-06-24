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АНАЛІТИКА

С начала июня Украина экспортировала 1 млн тонн зерна

16:10 24.06.2022 |

Новини АПК

 

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 - июнь 2022) по состоянию на 24 июня составили 48,13 млн тонн, что на 9,5%, или на 4,191 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, уже экспортировано 18 687 тыс. тонн пшеницы, 5 739 тыс. тонн ячменя, 161,5 тыс. тонн ржи и 23 232 тыс. тонн кукурузы.

При этом за указанный период снизился экспорт пшеничной муки и муки из прочих культур на 44%, или на 55,2 тыс. тонн до 71 тыс. тонн.

С 1 по 24 июня экспортировано 1,032 млн тонн зерна, что на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За матеріалами: Українські Новини
 

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