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АНАЛІТИКА

Экспорт агропродукции в ЕС: нужно больше зерновозов и транспортных коридоров - Минагрополитики

09:18 24.06.2022 |

Новини АПК

 

Для стабильного экспорта агропродукции из Украины в Европу следует увеличить количество зерновозов и открыть новые логистические коридоры.

Как передает Укринформ, об этом по итогам второго заседания логистической платформы в рамках реализации инициативы "Пути солидарности" сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык.

По его словам, Евросоюз, среди прочего, должен внедрять программы поддержки производителей зерновозов.

Такое стимулирование собственных производителей существенно улучшит ситуацию с агроэкспортом. К тому же объемы финансирования такой помощи значительно меньше по сравнению с экономическими последствиями, к которым может привести ограниченный украинский экспорт. По меньшей мере, речь идет о росте цен на продовольствие и вероятном социальном недовольстве населения стран ЕС", - подчеркнул Башлык.

Он добавил, что сейчас почти половину экспортируемого из Украины зерна перевозят по Дунаю в румынский порт Констанца. При этом сказывается нехватка инфраструктуры и административного потенциала.

Порты имеют ограниченную способность, поскольку не хватает барж, причалов и терминалов. Это значительный вызов, который по-прежнему нуждается в координации и оптимизации существующих логистических цепей, налаживании новых маршрутов, гарантирующих, насколько это возможно, минимизацию задержек. Не менее важным остается вопрос нового урожая и временного хранения украинского экспорта", - констатировал замминистра.

Как сообщалось, в мае Европейская комиссия презентовала план действий по созданию "Путей солидарности" - комплекса мероприятий, которые помогут Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию, а Европе получать украинское продовольствие.

Очередное заседание в рамках инициативы прошло за председательство заместителя генерального директора Еврокомиссии Майи Баркан Марчич. К участию приглашены представители профильных подразделений ЕК, государств - членов ЕС (Польша, Румыния, Словакия, Венгрия), Молдова, а также европейский бизнес.
 

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