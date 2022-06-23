Начали дешеветь важные для России экспортные товары

На мировом рынке заметно снизились цены на целый ряд товаров, подорожавших в последнее время особенно сильно, что разогнало глобальную инфляцию. Многие из этих товаров имеют ключевое или важное значение для экспорта России и ее валютных доходов. Подешевели, в частности, нефть, древесина, зерно, растительные масла. В чем причины? И можно ли говорить уже о тренде - или происходят всего лишь обычные колебания биржевых котировок?

Как пальмовое масло из Индонезии сказывается на рапсе в Европе

Начнем с растительных масел. Одной из главных причин их сильного подорожания считается российское нападение на Украину - крупнейшего поставщика на мировой рынок подсолнечного масла. Война лишила украинских аграриев возможности нормально растить и собирать урожай, а заблокированные порты не могут осуществлять его вывоз.

Но была и другая весомая причина недавнего скачка цен на самые разные растительные масла. Индонезия, крупнейший поставщик на мировой рынок пальмового масла, с 28 апреля запретила его экспорт, сославшись на необходимость остановить на внутреннем рынке удорожание товара первой необходимости. Однако эта протекционистская мера вызвала протесты индонезийских аграриев (на производстве пальмового масла в островном государстве заняты 17 млн человек), и президент страны с 23 мая отменил запрет на экспорт.

Джакарта, 17 мая 2022. Фермеры протестуют вблизи дворца президента против запрета на экспорт пальмового масла

Поскольку на пальмовое масло приходится свыше трети мирового рынка растительных масел, различные масличные культуры после этого значительно подешевели и частично продолжают дешеветь. Во всяком случае, в Европе, на фьючерсной бирже Matif в Париже, цены на рапс нового урожая упали 20 и 21 июня на самые низкие уровни за четыре месяца, отмечает немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute.com.

Он указывает, что этому способствовало также масштабное увеличение импорта из Австралии. Ее фермеров привлекли высокие цены в ЕС. После рекордного урожая рапса в прошлом сезоне они и в новом ожидают очень хороших показателей.

Так что теперь есть надежда, что вслед за биржевыми котировками снизятся или хотя бы перестанут расти розничные цены, причем не только на растительные масла. Так, в Германии удорожание пальмового масла на 73% заставило поднимать цены на свою продукцию, в частности, кондитерскую промышленность, которая широко использует его в качестве сырья.

В такой ситуации может сократиться спрос на подсолнечное масло из России, тем более что она продолжает ограничивать его поставки за рубеж. Агентство "Интерфакс" напоминает, что с 15 апреля действует квота на его экспорт, а введенную еще 1 сентября 2021 на год плавающую экспортную пошлину министерство сельского хозяйства РФ повысило с 372 долларов за тонну в мае сразу до 525 долларов в июне.

Падение цен на пшеницу: надежды на Украину и Россию

А вот о падении спроса на российскую пшеницу не может быть и речи - наоборот, в мире растет тревога из-за возможного дефицита хлеба или даже голода в целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Тем не менее портал agrarheute.com сообщил 22 июня, что сентябрьские фьючерсы на пшеницу нового урожая упали в Европе с середины мая на 16%, а котировки американской пшеницы в Чикаго опустились до самого низкого уровня за два с половиной месяца.

Важнейшими причинами такого падения agrarheute.com называет "возможное решение проблемы экспорта из Украины и прогнозы высокого урожая в России". Портал пишет, что на рынке ожидают в ближайшие недели достижения под эгидой ООН договоренности о вывозе из заблокированного порта Одессы экспортных партий украинской пшеницы. Одновременно на рынке настроились "на очень хороший урожай зерновых и, возможно, рекордный урожай пшеницы в России".

Таким образом, снижение биржевых котировок связано не столько с тем, что зерна реально стало ощутимо больше (хотя вывоз украинских запасов по железной дороге через страны ЕС нарастает с каждой неделей), сколько с изменившимися ожиданиями участников торгов, в том числе и спекулянтов. Иными словами, на рынке зерна, как и на рынке масличных культур, в известной мере происходит сдувание ценового пузыря, искусственно раздутого на биржах из-за опасений (или ожиданий) крайне негативного развития событий.

Нефть падает из-за страха перед рецессией

Нечто подобное происходит сейчас и на рынке нефти. С середины июня здесь наблюдается снижение котировок, заметно ускорившееся 22 июня, когда цена европейской нефти марки Brent в ходе торгов падала более чем на 6% и приближалась к отметке 107 долларов, хотя после этого сократила потери. А ведь еще 14 июня за баррель давали 125 долларов, а в начале марта даже 130 долларов.

"Причиной снижения цен на сырую нефть участники рынка называют нарастающий страх перед рецессией", - указывает немецкий портал финансовой информации finanzen.net. Экономисты американского банка Citigroup считают, что вероятность скатывания мировой экономики в кризис приближается к 50%, сообщает агентство Bloomberg.

Похоже, повторяется классическая схема: взлет цен на нефть и другие энергоносители (Brent все еще примерно на 40% дороже, чем в начале 2022 года) ведет к всплеску инфляции (в США и в еврозоне ее темпы превысили 8%), это заставляет центральные банки ведущих стран резко ужесточать свою денежно-кредитную политику (ФРС США 15 июня впервые за почти три десятилетия подняла базовую ставку сразу на 0,75 процентных пункта), удорожание заемных денег ведет к экономическому торможению и даже к рецессии, в результате снижается глобальный спрос на энергоносители и цены на них обваливаются.

Такое случалось уже не раз в истории мировой экономики. Более того, нарастающая угроза рецессии заставляет биржевых спекулянтов, гнавших до этого цены вверх, разворачиваться и начинать играть на понижение, как это было, к примеру, весной пандемийного 2020 года, когда на рынке нефти в какой-то момент даже возникла абсурдная ситуация отрицательных котировок.

Такое вряд ли повторится, но уже произошедшее снижение цен на нефть в любом случае несколько ослабит инфляционное давление в развитых странах Запада. Тем более, если к тому же сработают планы США по ограничению мировых цен на нефть, которые, возможно, стали еще одной причиной падения котировок. Для России, в свою очередь, все это может обернуться весьма ощутимыми финансовыми потерями, ведь в условиях западных санкций и предстоящего в конце года введения в ЕС эмбарго на российскую нефть ее приходится продавать Индии, Китаю и другим странам с большой скидкой. К тому же падение цен на нефть обычно влечет за собой и удешевление природного газа.

Коллапс цен на мировом рынке древесины из-за удорожания ипотеки

Китай является также крупным покупателем древесины из России, и цены на эту товарную группу сейчас тоже стремительно падают на мировом рынке. Süddeutsche Zeitung даже называет происходящее "коллапсом". По сравнению с мартом, подсчитала эта немецкая газета, кубометр древесины подешевел на бирже более чем на 60%.

Это тем более знаменательно, что весной 2020 года после начала пандемии и нарушения логистических цепочек, напоминает издание, именно цены на древесину прямо-таки сорвались с цепи, став одним из основных драйверов инфляции. Теперь непосредственным следствием начавшейся решительной борьбы с инфляцией стало удорожание потребительских кредитов (на которые обычно покупают мебель) и особенно ипотеки.

Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще только объявил, что начнет в июле повышать свою базовую ставку, а десятилетний ипотечный кредит, который еще в декабре 2021 года можно было получить в Германии под 0,9% годовых, уже стоит более 3%. В США ставки еще выше, в результате по ту и по эту стороны Атлантики начали сокращаться объемы жилищного строительства, а эта сфера - один из главных потребителей древесины. На лесопилках в Канаде началось затоваривание, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Итак, подытожим. Начавшееся или хотя бы наметившееся удешевление энергоносителей, некоторых видов продовольствия и стройматериалов дает странам Запада надежду на замедление темпов инфляции. С точки зрения России эти тенденции скорее приведут к сокращению экспортной выручки.