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АНАЛІТИКА

Венгрия предложила стать транзитной страной для украинского зерна

 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Hirado.hu.

Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но неразумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.

По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он заверил, что венгерский народ находится в безопасности.

"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не поставляет оружие. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт", - сказал Сийярто.

"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления", - добавил он.

По его словам, хотя у Европейского Союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.
 

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