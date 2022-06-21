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Венгрия предложила стать транзитной страной для украинского зерна
18:56 20.06.2022 |
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Hirado.hu.
Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но неразумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.
По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он заверил, что венгерский народ находится в безопасности.
"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не поставляет оружие. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт", - сказал Сийярто.
"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления", - добавил он.
По его словам, хотя у Европейского Союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.
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