Яровой пшеницы в этом году посеяно в 5 раз больше, чем в прошлом, - Комитет

Украинские аграрии в 2022 году в условиях военного положения завершили тяжелую посевную кампанию в истории страны, завершив посевную на общей площади примерно в 3/4 от прошлогодних показателей.

Об этом говорится в сообщении Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Также сообщается, что в рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью проведения посевной банки было выдано 38,5 млрд грн. Из них - 24 млрд. грн. по программе государственных портфельных гарантий.

По прогнозам Минагрополитики, в Украине должно быть полное обеспечение внутреннего потребления всеми ключевыми сельскохозяйственными культурами на уровне 65 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, в том числе предполагается потенциальный экспорт в объеме около 30 млн.

"В этом году произошла определенная реструктуризация изменений с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов: себестоимость затрат на гектар, возможность реализации для внутренних нужд и какова урожайность продукции с гектара земли и ее стоимость за тонну. Наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои», - говорится в сообщении Комитета.

Так, если в 2021 году яровой пшеницы было посеяно 42 тыс. га, то в текущем году - почти 200 тыс. га.

Соя - культура, которая неприхотлива к минеральным удобрениям. Хотя ее площадь посевов и осталась на уровне предыдущего года - около 1250 га (в прошлом году - 1300 га), но в структуре посевов ее объемы увеличились, поскольку в целом сократились посевные площади.

Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно и сохранили высокий показатель в 4,7 млн. га.

Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году 4,6 млн. против 5,5 млн. га в прошлом году, что связано прежде всего с тем, что кукуруза дает большую урожайность и более сложна в логистике.