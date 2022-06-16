Польша может проложить ширококолейный ж/д путь до порта Гданьска для экспорта зерна из Украины – СМИ

Украина в долгосрочной перспективе заинтересована в экспорте сельхозкультур через Польшу в третьи страны, в связи с этим рассматривается возможность продления ширококолейного ж/д маршрута из Украины до морского порта Гданьск (Польша).

Соответствующий вопрос уже предварительно одобрен польским и украинским правительством, сообщил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью изданию TVP.

"Основным портом для экспорта (украинского – ИФ-У) зерна может быть Гданьск. Также возможно продлить линию широкой колеи, которая заканчивается в Славкове в Силезии, чтобы она вела в Гданьск вдоль угольной магистрали", - уточнил польский вице-премьер.

Между тем, по его словам, масштаб экспорта зерновых из Украины до российской агрессии и блокады ею украинских черноморских портов был настолько велик, что Польша не может обработать все собранное в Украине зерно - польские порты и железные дороги физически не в состоянии его перевалить.

"Однако Киев смотрит на перевозки через нашу страну в долгосрочной перспективе, поэтому столкнулся с заключением контрактов, которые стали бы основой для крупных инвестиций. В наших портах есть достаточно места для этого, и необходимые инвестиции могут быть осуществлены быстро", - пояснил Качиньский.

Как сообщалось, Всеукраинская аграрная Рада (ВАР) в начале июня предложила построить на территории Польши 300 км ширококолейных железнодорожных путей для прямых поставок зерна в литовский порт Клайпеда, что позволит не перегружать содержимое вагонов на границах Украина-Польша и Польша-Литва из-за разницы в ширине ж/д колеи в этих странах.

До начала войны Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако в настоящее время из-за их морской блокады Россией страна может ежемесячно перевозить около 1 млн тонн зерновых.