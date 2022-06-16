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В правительстве Польши назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна
10:49 16.06.2022 |
Обустройство на территории Польши временных хранилищ для украинского зерна может занять три-четыре месяца.
Такое мнение высказал в Фейсбуке вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик, передает Укринформ.
Думаю, зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие колеи из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и, тем самым, увеличить возможности загрузки. При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн. тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 млн. тонн в месяц", - заявил Ковальчик.
Он отметил, что "реализация инвестиции такого типа длится около 3-4 месяцев".
Как сообщалось, Джо Байден заявил, что США вместе с союзниками и партнерами работают над реализацией альтернативной схемы вывоза экспортного зерна из Украины по железной дороге, предусматривающей построение временных зернохранилищ у украинских границ.
Министерство аграрной политики и продовольствия и министерство сельского хозяйства США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
В результате полномасштабной российской агрессии, начавшейся 24 февраля, в портах Украины заблокировано более 20 млн т зерна, около половины из которого предназначалась для нужд Всемирной продовольственной программы ООН. Такие действия россии, которая продолжает морскую блокаду, ворует украинское зерно с временно захваченных территорий и бомбит хранилища с зерном, угрожают миру глобальным голодом.
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