Финансовые новости
- |
- 15.06.22
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Война нанесла ущерб сельскому хозяйству Украины уже на $4,3 миллиарда
14:20 15.06.2022 |
Из-за военного вторжения российской федерации на территорию Украины общий ущерб нашего государства в сельском хозяйстве уже составляет 4,3 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствует «Обзор ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины», подготовленный Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, передает Укринформ.
Отмечается, что в структуре повреждений наибольшие потери фиксируются вследствие уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и уборки - 2,135 млн долларов.
Зафиксировано, что сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений - минное загрязнение и прямое физическое повреждение. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в 436 млн. долларов.
Южные регионы, страдающие оккупацией России и тяжелых боев, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет 225 миллионов долларов США.
Кроме прямого повреждения земель, оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможности для сбора урожая. Ориентировочно 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью 1,435 млрд долларов останутся несобранными в результате агрессии России.
Сельскохозяйственная техника и оборудование также терпят повреждения в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, происходящих в непосредственной близости. Ориентировочная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 млн. долларов.
Как уточняется в обзоре, свидетельствуют о том, что российская федерация целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма ущерба вследствие повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в 272 млн долларов.
В то же время от действий кафиров погибают и животные, оценочная стоимость которых уже составляет более 136 миллионов долларов. Их ориентировочное количество - 42 тысяч голов овец и коз, 92 тысяч голов крупного рогатого скота, 258 тысяч свиней и более 5,700 тысяч голов птицы.
Специалисты отмечают, что домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг.
Как сообщалось, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых - это должно помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок зерновых на мировые рынки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
ТОП-НОВОСТИ
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за 5 мес. увеличила добычу газа на 1,9% - АПЭ
|Война нанесла ущерб сельскому хозяйству Украины уже на $4,3 миллиарда
|Кабмин внес в Раду законопроекты с новой формулой и порядком растаможки авто через «Дию»
|Цены на нефть падают 15 июня на данных о росте её коммерческих запасов
|Украина предложила США договориться о поставках газа по ленд-лизу - Foreign Policy
|МЭА сохранило оценку спроса на нефть в 2022г, ждет роста потребления сверх доковидного уровня в 2023г
Это интересно
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»
|С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии