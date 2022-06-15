Страны ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для зерновых

Правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

Дмитрасевич выступил на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Он наметил перед членами совета ситуацию с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.

"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн - остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации ", - цитирует Дмитрасевича пресс-служба министерства.

По его словам, у Украины есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ. По его словам, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ.

"Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии", - рассказал замминистра.

Европейская делегация должна на следующей неделе посетить пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и уменьшить бюрократию на границах по прохождению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Накануне судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт в Испании по новому морскому маршруту, который стремится избежать блокады Россией украинских портов на Черном море.