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Страны ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для зерновых
22:58 14.06.2022 |
Правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.
Дмитрасевич выступил на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Он наметил перед членами совета ситуацию с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.
"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн - остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации ", - цитирует Дмитрасевича пресс-служба министерства.
По его словам, у Украины есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ. По его словам, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ.
"Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии", - рассказал замминистра.
Европейская делегация должна на следующей неделе посетить пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и уменьшить бюрократию на границах по прохождению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Накануне судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт в Испании по новому морскому маршруту, который стремится избежать блокады Россией украинских портов на Черном море.
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