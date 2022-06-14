Зернотрейдеры просят правительство Украины организовать зерновой коридор через Молдову

Объединение зернотрейдеров "Украинская зерновая ассоциация" (УЗА) обратилось к правительству с просьбой организовать зерновой коридор для транспортировки зерна в речные порты Дуная через погранпереход возле с. Паланка (Молдова), дорога к которому раньше не использовалась для агроэкспорта.

Соответствующий маршрут УЗА предложила в качестве альтернативы проезду по ж/д мосту через Белгород-Днестровский лиман, который был поврежден из-за многократных обстрелов россиян и сейчас не функционирует, сообщается на сайте ассоциации во вторник.

УЗА напомнила, что до российского вторжения Украина экспортировала 95-98% агропродукции через морские порты, в натуральном объеме - по 5-6 млн тонн ежемесячно. Однако после блокады черноморских морских портов Украина может перевозить альтернативными путями не более 1,5 млн тонн в месяц.

"В настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная. К сожалению, один из путей доступа к дунайским портам - мост через Белгород-Днестровский лиман, который поврежден, и сейчас движение железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта сильно затруднено. Альтернативным путем доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через с. Паланка (Молдова)", - указывает УЗА.

Между тем дорога к Паланке раньше не была задействована под перевозку коммерческих грузов, поэтому ее пропускная способность значительно ограничена.

Учитывая вышеперечисленное и текущее положение дел в Украине, УЗА просит правительство создать "зеленый коридор" для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности на участке вблизи с. Паланка, подытожила ассоциация в сообщении.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) - объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции.