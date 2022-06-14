В Украине зарегистрировали более 103 тысяч земельных соглашений

В Украине на 12 июня 2022 года заключено 103 190 сделок в пределах рынка земли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на 12 июня заключено 103 190 соглашений в рамках рынка земли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 5534 нотариуса. Всего заявлений - 6209, из них согласовано 5464, отказ получил 741, в очереди - 4.

Среди регионов-лидеров по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки - Харьковщина, Днепропетровщина, Херсонщина, Кировоградщина и Полтавщина.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. До 2024 года покупать сельхознаделы могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров в одни руки. Затем получать в собственность не более 10 тыс. га земли смогут юридические лица, зарегистрированные в Украине.