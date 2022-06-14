Погодные условия благоприятны для формирования хорошего урожая зерновых - Гидрометцентр

Погодные условия в Украине вполне благоприятны для формирования хорошего урожая зерновых.

Об этом сказала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

«Каждый год и вегетационный период в Украине подстерегается свое, уникальное развитие погодных условий, погодные сценарии ни в коем случае не повторяются. Несмотря на нынешнюю волну жары, увлажнение почвы, обеспечившей прохладную весну, остается под культурами на достаточном уровне. Однако не везде», - сказала Адаменко.

По ее словам, влаги на полях сегодня достаточно в западных, северных, северо-восточных и центральных областях.

"Юг находится в более сложных климатических условиях, поскольку там с конца февраля складывались нетипичные для весны синоптические процессы, а именно доминирование высокого атмосферного давления, яркого солнца в сочетании с низкой влажностью воздуха, отсутствием осадков и ветрами", - отметила Адаменко.

По ее словам, начиная с мая специалисты фиксировали засуху в Одесской области. Теперь она проходит в Одесской, Херсонской, некоторых районах Днепропетровской и Полтавской областей. Причем засуха разной степени жесткости - от слабой до полного высыхания верхнего слоя почвы.

Но, несмотря на это, урожай на полях у большинства «хлебов» уже сформирован, поэтому потери от июньской засухи будут некритическими, заверила представительница Гидрометцентра.

«На самом деле засуха, которую мы сейчас наблюдаем, имеет неоднозначное влияние на разные культуры. Во-первых, период этой засухи продлится недолго и уже в ближайшие дни сменится прохладным фронтом. Во-вторых, достаточно интенсивное нарастание тепла на прошлой неделе дало толчок развитию поздних теплолюбивых культур - сои, подсолнечника, кукурузы, которые страдали от прохладной погоды предыдущих месяцев, особенно от низких ночных температур», - подчеркнула Адаменко.

По ее словам, весна этого года была на 1-2 градуса холоднее климатической нормы, поэтому с приходом июньского тепла произошла активизация ростовых процессов у поздних культур, и специалисты фиксируют, что состояние этих сельскохозяйственных культур на украинских полях не просто хорошее, а отличное.

«Погодные условия пока работают в пользу нашего урожая», - резюмировала Адаменко.

Как сообщалось, в Украине ожидают собрать до 50 млн тонн зерновых. Уборка ранних зерновых уже началась в Одесской области.