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США работают, чтобы не допустить продажи украденного в Украине зерна - Белый дом
08:46 14.06.2022 |
Белый дом подтвердил, что взаимодействует с другими странами, чтобы заблокировать возможность продажи зерна, украденного россиянами на оккупированных территориях Украины.
Об этом заявила в понедельник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Мы работаем с другими странами, чтобы не допустить продажи зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине», - отметила официальный представитель администрации Байдена.
В то же время она не стала уточнять, допускает ли Вашингтон возможность наказания за покупку украинского ворованного зерна.
Как сообщалось, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, фиксируются факты вывоза зерна захватчиками из временно захваченных территорий. Похищенное зерно везут либо в Россию, прежде всего из Харьковщины, Донетчины, Луганщины, либо через временно оккупированный Крым - из Запорожской и Херсонской областей.
Тем временем Турция выступила в роли посредника с целью разблокирования поставок украинского зерна на мировой рынок. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе обсудил этот вопрос с российским министром Сергеем Лавровым. Турецкая сторона после этого заявила, что для вывоза зерна и другой сельхозпродукции из портов Украины ООН предлагает создать четырехсторонний механизм: ООН, Россия, Украина и Турция. Если разминирование невозможно, необходимо создать безопасные коридоры.
Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Президентом Украины и президентом России, в ходе которых, в частности, речь пойдет о шагах по налаживанию вывоза украинского зерна.
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