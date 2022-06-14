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Украина потеряла из-за войны 25% посевных площадей - Минагрополитики
17:30 13.06.2022 |
Из-за войны посевной клин в стране в этом году уменьшился на 25%, но это ни в коем случае не угрожает продовольственной безопасности Украины.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге по теме: «Результаты завершения посевной кампании в Украине в условиях войны» в Медиацентре Украина - Укринформ.
«Существующая сейчас структура посевных площадей, которая сложилась из-за временной потери территорий, продовольственной безопасности Украины не угрожает. Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое в свою очередь тоже сократилось из-за массовых перемещений и внешней миграции», - заявил Высоцкий.
По его словам, главное отличие посевной в этом году, за исключением экстремального характера ее проведения в условиях боевых действий - это изменение аграрных приоритетов у сельхозпроизводителей и частичное уменьшение производства экспортно-ориентированных культур. И, соответственно, возможны потери экспортного потенциала.
«Еще к началу войны украинские аграрии успели относительно неплохо подготовиться к проведению посевной - в Украину в феврале уже было завезено около 70% необходимых минудобрений, 60% средств защиты растений и около трети необходимых объемов горючего», - отметил Высоцкий.
Но действия агрессора нарушили стабильную работу аграрного сектора, украинские аграрии были вынуждены внести коррективы в свои решения о том, чем и как засевать поля, констатировал он.
«И хотя в целом посевные площади сократились почти на четверть, но вместе с тем произошло некоторое изменение в структуре посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов: блокирование черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур», - указал замминистра.
К примеру, по его словам, если в прошлом году в Украине было засеяно 42 тыс. га яровой пшеницы, то в этом году почти 200 тыс. га.
Аналогичная ситуация с ячменем, овсом, которого посеяно более 160 тыс. га, гороха - 130-150 тыс. га. Посевные площади дефицитной и дорогостоящей гречки составляют около 80 тыс. га.
Сахарной свеклы также посеяно немало - более 180 тыс. га, что, по словам замминистра, вполне достаточно для обеспечения внутреннего потребления и даже экспорта.
По данным Высоцкого, наибольшие изменения в структуре посевов произошли в таких классических экспортно-ориентированных категориях культур, как кукуруза, подсолнечник и соя.
«Посевы сои, этой наиболее неприхотливой к минудобрениям культуры, составили чуть меньше предыдущего года - около 1,25 млн га (в прошлом - 1,3 млн га). Посевы подсолнечника сохранились на уровне 4,7 млн. га. А вот кукурузы посеяно меньше, чем в прошлом году - 4,6 млн га по сравнению с прошлогодними 5,5 млн га. Хотя она и дает больший урожай и, в отличие от других культур, сложна в логистике», - отметил Высоцкий.
Как сообщалось, в настоящее время в Украине начинается подготовка к уборке первого урожая после самой сложной в истории посевной.
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