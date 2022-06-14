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Судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию по новому маршруту
16:41 13.06.2022 |
Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт Испании по новому морскому маршруту, цель которого - обойти блокаду Россией украинских портов на Черном море.
О прибытии грузового судна Alppila телеканалу CNN сообщила пресс-служба порта Ла-Корунья, сообщает "Европейская правда".
Судно прибыло в понедельник утром и должно быть разгружено до вторника.
Это первая партия украинского зерна, достигшая северо-западной Испании так называемым новым морским путем в Балтийском море, в обход заблокированного Россией черноморского маршрута, заявила группа производителей кормов Agafac, импортирующая украинское зерно.
"Это лишь небольшое количество кукурузы, но это восстанавливает возможность импортировать все, что возможно, из Украины", - сказал CNN директор Agafac Бруно Бид.
По его словам, Agafac, галисийская региональная группа производителей кормов для животных, обычно импортирует 40% своей кукурузы из Украины в период с января по июнь ежегодно.
В заявлении Agafac говорится, что небольшое количество кукурузы было вывезено из Западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию. Далее кукурузу погрузили на судно в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.
Как известно, Украина вместе с партнерами также обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения.
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