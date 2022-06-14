Украине может не хватить складов для хранения урожая, – Шмыгаль

Украине осенью может не хватить помещений для хранения собранного урожая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По предварительным данным, Украина в этом году может собрать до 10-15 млн тонн урожая. Однако в октябре могут возникнуть проблемы с хранением из-за недостаточного количества складов.

Премьер подчеркнул, что Россия намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.

Данный вопрос Шмыгаль обсудил министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром.

"Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", - отметил глава правительства.

Как сообщали Українські Новини, сельскохозяйственные предприятия засеяли 191,1 тыс. га яровой пшеницей.

Кроме того, украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз урожая зерновых и масличных в текущем году на 5,6%, или на 3,5 млн тонн, до 66,5 млн тонн.