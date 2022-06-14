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Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины
09:34 13.06.2022 |
Федеральное правительство Германии планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров для ускорения экспорта зерновых из Украины в условиях морской блокады.
Об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер, сообщает "Европейская правда".
"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - отметил Тойрер.
Он добавил, что правительство обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров для пшеницы, которых сейчас не хватает. Кроме того, речь идет о предоставлении помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, потому что колея там шире.
По оценкам Михаэля Тойрера, "в наиболее оптимистическом случае" из 23 миллионов тонн зерна, хранящихся в Украине, железной дорогой удастся вывезти 10 миллионов.
Перевозками занимаются федеральное правительство Германии, Европейская комиссия, а также профильные немецкие ассоциации - в частности, Ассоциация сельскохозяйственных торговцев.
Последняя также выступает за упрощение пересечения внешней границы ЕС для зерновых грузов и увеличение порога такого груза на одном составе с 40 до 44 тонн.
Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.
В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.
Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.
В условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.
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