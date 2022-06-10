Украина уже засеяла с/х культурами 93% запланированных площадей – Минагрополитики

Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельхозкультурами 13,4 млн га земель, что составляет 93% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га, в том числе за неделю (3-9 июня) засеяно 0,22 млн га, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно обнародованным на его сайте данным, по состоянию на 9 июня площадь посевов подсолнечника составляет 4,69 млн га (95% запланированных на 2022 год 4,93 млн га), кукурузы – 4,63 млн га (95% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 951,2 тыс. га (93% от 1,02 млн га), яровой пшеницы – 191,1 тыс. га (посев завершен), овса – 159,2 тыс. га (97% от 163,6 тыс. га), гороха - 130,6 тыс. га (89% от 145,7 тыс. га).

Кроме того, посевные площади под картофелем составляют 1,11 млн га (93% от 1,19 млн га), соей – 1,21 млн га (97% от 1,25 млн га), сахарной свеклой – 182,1 тыс. га (88% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом – 33,4 тыс. га (посев завершен), просом – 48,5 тыс. га (78% от 62,3 тыс. га), гречихой – 74,9 тыс. га (92% от 81,6 тыс. га).

Минагрополитики уточнило, что засеянная в этом сезоне площадь уже составила 81,7% от показателей прошлого года, в котором было засеяно 16,92 млн га.

Министерство подчеркнуло, что со следующей недели в некоторых регионах начнется уборка урожая озимых культур. Они были засеяны в 2021 году на общей площади 7,7 млн га, в том числе под озимой пшеницей посевные площади составили 6,5 млн га, ячменем - 1 млн га, рожью - 0,16 млн га.

Как сообщалось, из-за военной агрессии РФ в Украине в нынешнем сезоне ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве, но важных культур с точки зрения продовольственной безопасности - гороха, ячменя и овса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля сообщил, что Украина в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.

Ранее Минагрополитики оценивало посевные площади под яровыми в 2022 году в 13,44 млн га по сравнению с 16,92 млн га в 2021 году.

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма назвал целью Украины в 2022 году сбор урожая не менее 70% от прошлогодних объемов.