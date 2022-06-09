Экспорт зерна по суше и рекам может перекрыть 50% общего довоенного уровня

При эффективном взаимодействии внутренней и внешней логистики объемы экспортирования зерна из Украины сухопутными и речными путями можно нарастить до 2,5 млн. тонн, то есть до 50% от общего довоенного экспортного объема.

Такое мнение высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в Медиа-центре Укринформ по теме: "Итоги посевной и прогнозы урожая. Перспективы экспорта, государственная помощь.

«Если в марте Украина экспортировала около 200 тысяч тонн зерна сухопутными и речными путями, то за май в новых условиях украинские аграрии экспортировали уже 1 млн 740 тыс. тонн зерна. То есть если работа аграрной, транспортной и таможенной инфраструктур будет налажена так и в дальнейшем, то общие объемы экспорта сухопутными и речными коридорами можно нарастить до 50% от общего довоенного экспортного объема, который составлял около пяти миллионов тонн», - сказал Марчук.

Однако, по его словам, есть определенный фактор, сдерживающий прохождение украинского зерна на мировой рынок по этим коридорам.

«Если мы видим, что отечественные предприниматели и соответствующие государственные службы справляются достаточно эффективно, то, к сожалению, иногда не справляются наши западные партнеры, у которых логистика еще не готова принимать такие крупные партии зерна из Украины», - говорит Марчук.

По его убеждению, международные партнеры должны понять эту проблему и прислушаться к Президенту Зеленскому, который просит активную помощь в разблокировании украинских черноморских портов. Иначе сухопутные коридоры надолго останутся основным путем снабжения украинского продовольствия на мировом рынке.

«Если порты в ближайшее время, до начала уборки нового урожая, не разблокируют, то аграриям придется применять новые технологии хранения культур. А это потребует дополнительного финансирования, в частности, и через механизмы государственной поддержки», - отметил Марчук.

Как ранее сообщалось, в мае по сравнению с апрелем 2022 года произошла переориентация каналов экспорта: водным транспортом (речные порты и паромные переправы) было экспортировано 798,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн соответственно, что сделало речные порты Украины главными экспортными воротами. Железнодорожным транспортом отгружено 709,6 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки.

Из-за блокады агрессором украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн. тонн пшеницы, 14 млн. тонн зерна кукурузы, 3 млн. тонн подсолнечного масла и 3 млн. тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.