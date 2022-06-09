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«Договорились договариваться»: чем закончились переговоры РФ-Турция по поводу деблокады портов
23:41 08.06.2022 |
На встрече в Анкаре между представителями России и Турции не были достигнуты конкретные договоренности - теперь Украина ожидает коммуникации между украинской и турецкой сторонами.
Об этом на брифинге сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
Он подчеркнул, что для Украины важно, что Турция продолжает выступать посредником и вести переговоры и с Украиной и с РФ. Так, 8 июня в Анкаре завершились переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, на которых среди прочего обсуждали вопросы деблокады украинских портов. Украину на эту встречу не пригласили.
"Как мы понимаем пока что из публичной коммуникации, речь идет только о том, что "договорились договариваться", что нет никаких конкретных договоренностей, и их не может быть без нас. Турецкая сторона получила информацию от российской стороны, какова их позиция, и теперь мы ожидаем коммуникацию между украинской и турецкой стороной, чтобы найти общие точки соприкосновения", - заявил Боднар.
Посол напомнил, что при посредничестве ООН продолжаются переговоры по согласованию механизма разблокирования украинских портов на Черном море. Для многих стран мира, в частности Турции, Южной Африки, Латинской Америки это возможность избавиться от зависимости от других рынков и снизить цену на хлеб.
Деблокада находится в интересах Украины и Турции. В то же время, считает посол, у государства-агрессора противоположные интересы - не выпустить украинское зерно из портов, а продать "побольше своего и наворовать наше на оккупированных территориях".
"Российская сторона, как правило, играет в свои дурацкие игры: они пытаются вклиниться в процесс ухода за судами, продолжить блокировку, навязать какие-то свои нереальные предложения. Я абсолютно уверен, что им это не удастся", - заявил Боднарь.
По его словам, прежде всего, россияне должны отойти, разблокировать эти порты, после чего можно будет говорить о проведении разминирования и выходе кораблей из портов "для того, чтобы, прежде всего, обеспечить себе безопасность и второе - вывозить безопасно зерно". Но пока, говорит посол, он не видит реальных шагов со стороны РФ, что они готовы к таким действиям.
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