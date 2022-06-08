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Украина в мае отгрузила на экспорт более 1,7 миллиона тонн зерновых - Минагрополитики
08:54 08.06.2022 |
Украина в мае 2022 года отгрузила на экспорт всеми видами транспорта более 1,743 млн. тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, что составляет 180% от апрельского объема.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«В мае по сравнению с апрелем 2022 года произошла переориентация каналов экспорта: водным транспортом (речные порты и паромные переправы) было экспортировано 798,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн соответственно, что сделало речные порты Украины главными экспортными воротами. Железнодорожным транспортом отгружено 709,6 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки», - говорится в сообщении.
Также в мае проэкспортировано автомобильным транспортом 212,1 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки.
Отмечается, что порт Рени отгрузил на экспорт 398 тыс. тонн продукции, Измаильский порт - 327,9 тыс. тонн. Через Владимир-Волынский - Хрубежув фактически вывезено 206,2 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки, а через Чоп - Захонь, Чиерна над Тисой - 118,05 тыс. тонн.
В министерстве уточнили, что экспорт пшеницы вырос с 9,2 тыс. тонн в апреле до 43,5 тыс. тонн в мае 2022 года, но почти в 20 раз меньше, чем в мае 2021 года - 857,8 тыс. тонн.
Фактический экспорт ячменя почти не изменился и составил 11,6 тыс. тонн против почти 11,8 тыс. тонн в апреле 2022 года, что примерно в 2 раза меньше показателя мая 2021 года.
Фактические объемы отгруженной кукурузы составляют 959,35 тыс. тонн в мае, что на 60% превышает апрельский объем в 601 тыс. тонн. Всего в течение мая экспортировано 2,245 млн. тонн этой культуры.
Существенно в мае вырос объем фактически отгруженного на экспорт подсолнечника - со 104 тыс. тонн в апреле до 341,8 тыс. тонн в мае, что почти в 2 раза превышает объем экспорта всего предыдущего сезона - 189,6 тыс. тонн.
В течение мая 2022 фактически было проэкспортировано 66,62 тыс. тонн соевых бобов, что на 17% больше, чем в апреле 2022 года, и почти в 2 раза больше, чем в мае 2021 года - 36,18 тыс. тонн.
Кроме того, иностранным покупателям отгружено 16,08 тыс. тонн соевого масла, что примерно соответствует апрельским 16,38 тыс. тонн. В мае 2021 экспортировано 20,6 тыс. тонн соевого масла.
Реальный экспорт подсолнечного масла в мае составил 202,65 тыс. тонн, или на 56% больше, чем в апреле 2022 года, однако этот показатель существенно ниже 501,8 тыс. тонн в мае 2021 года.
Фактический экспорт шротов в мае составил 101 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, чем в апреле 2022 года, но все еще существенно меньше предыдущего май, когда экспорт подсолнечного шрота составил 440 тыс. тонн.
75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя были экспортированы через речные порты, тогда как 53% фактически отгруженных объемов кукурузы и 56% соевого масла было осуществлено с помощью железнодорожного транспорта.
Экспорт подсолнечного масла проходил в течение мая почти равномерно всеми видами транспорта - 32% автомобильным, 28% железнодорожным и 35% речным.
Как сообщалось, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.
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